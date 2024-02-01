В Кремле назвали Ельцина неотъемлемой частью истории России
Песков назвал Ельцина неотъемлемой частью истории России
Москва, 1 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Первый президент России Борис Ельцин является необъемлемой частью истории страны, и в Кремле хранят память о нём, заявил 1 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
(сс) White House
Борис Ельцин и Билл Клинтон
Так он ответил на вопрос об отношении к Ельцину.
Первый президент России родился 1 февраля 1931 года в посёлке Бутка Уральской (Свердловской) области. Он занимал пост президента России в 1991–1999 годах. 31 декабря 1999 года Ельцин назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Владимира Путина. Первый президент России скончался в 2007 году.
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