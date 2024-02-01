* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Нижний Новгород, 1 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода назначил местной жительнице пять суток административного ареста за публичную демонстрацию символики ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об это сообщила пресс-служба суда.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания — пять суток административного ареста — на основании ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ)», — рассказали в суде «РИА Новости».

В суде пояснили, что девушка в общественном месте носила серьги с цветами радуги.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в России. Требование о запрете связано с тем, что в деятельности движения неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.

В декабре 2023 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на полмиллиона рублей российский музыкальный телеканал Aiva за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Кроме того, в августе 2023 года суд в Москве назначил компании «Вымпелком» штраф в размере 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки «18+».

В целом Роскомнадзор составил 34 протокола в отношении российских телеканалов за демонстрацию ЛГБТ детям. Вместе с тем, ведомство составило ещё шесть протоколов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире телеканалов.