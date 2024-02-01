Северодонецк, ЛНР, 1 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. На территории Северодонецка в Луганской народной Республике (ЛНР) нашлись документы, свидетельствующие о том, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. А одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 1 февраля «РИА Новости» со ссылкой на неназванных представителей силовых структур ЛНР.

Rick Mave/Global Look Press

До лета 2022 года Северодонецк контролировала украинская армия. Правоохранители в ЛНР утверждают, что при прохождении медкомиссии на каждого военнослужащего ВСУ заполнялся отдельный бланк-согласие на извлечение гомотрансплантатов.

Гомотрансплантат — это старый термин аллотрансплантата, что подразумевает трансплантацию живой ткани или органа, пересаживаемый от донора реципиенту. Причём, все документы были заполнены от лица украинских военнослужащих одним почерком, а вместо подписи донора поставлен одинаковый штамп-подпись, пояснили правоохранители.

Чтобы в случае ранения можно было понять, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдёт, помимо бланка на украинских военных заводили личные дела, сказала журналистам представительница силовых структур, участвующая в сборе доказательств.

Она предположила, что военнослужащие могли и не знать о «подписанных» согласиях, но свидетельства об активной работе по изъятию органов относятся к периоду весны 2022 года. Именно тогда, во время боёв за Рубежное, Северодонецк и его окрестности, сотрудники морга находили тела солдат ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов, подчеркнула представительница силовых структур. Она полагает, что такие органы, как печень, почки, могли быть изъяты на месте (непосредственно в машине скорой помощи), помещены в контейнер и вывезены для дальнейшей трансплантации.

Трупы без органов и «тёплые контейнеры»

Один из медиков, работавший в то время в городской больнице Северодонецка, признался, что в морг, расположенный на её территории, свозились раненые бойцы ВСУ. По его словам, по непосредственно вскрытой брюшине можно было определить не только отсутствие некоторых органов, но и состояние пациента на момент трансплантации: живой человек был ещё при вскрытии или нет.

Также медик поделился информацией о регулярном посещении стационара заезжими группами медиков-иностранцев. В поездке на оборудованных под мобильные операционные машинах скорой помощи их сопровождала вооруженная охрана. Тогда же, по словам очевидца, пропали некоторые раненые бойцы, вывезенные на лечение в другие города Украины.

Правоохранители ЛНР не исключили, что трансплантологи использовали их в качестве «тёплых контейнеров». Это когда тяжелораненому вкалывают сильное обезболивающее средство и везут до одного центров по трансплантации органов, расположенных в Краматорске, Днепре и Харькове, проинформировали в правоохранительных органах ЛНР.

Под прикрытием моргов и волонтёров

Информация об орудующих в прифронтовых регионах Украины «черных трансплантологах» не раз появлялась в СМИ. По свидетельству источников, они работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций. Трупы украинских солдат без органов и признаков ранения в морге Николаева обнаружили в начале февраля 2023 года. По словам подпольщиков, речь идёт об «аккуратно выпотрошенных трупах», которые не значились «ни в каких реестрах и списках», чем и пользуются черные трансплантологи.

В середине марта 2023 года, когда боевики ВСУ несли огромные потери в районе Артёмовска, на северо-западе от города, близ населенного пункта Миньковка, действовал мобильный морг. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко свидетельствовал тогда, что тела туда свозились как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах.

«Вероятно, в них будут сжигать трупы украинских солдат без органов, найденных в морге горбольницы. Эти военнослужащие не значились ни в каких «реестрах и списках», — информировал в своем телеграм-канале политолог Руслан Осташко.

О том, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших, была обнародована в конце мая 2023 года. Источники правоохранителей в городских медучреждениях отмечали тогда, что после проведённой процедуры тела погибших сжигают в крематории, родственникам вручают справки о его пропаже без вести.

Изъятие органов у погибших и раненых на поле боя является военным преступлением, а принятие на Украине законопроекта о запрете трансплантации органов погибших военных косвенно доказывает, что государство признаётся в факте совершения таких преступлений, подчёркивал в интервью ИА Регнум главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН, профессор Сергей Готье. По его мнению, складывающаяся ситуация свидетельствует о коррупции на Украине, которая способствует развитию «чёрной» трансплантологии.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина стала одним из мировых лидеров чёрной трансплантологии. В интервью «Российской газете» она подчёркивала, что этому способствовало принятие Киевом законодательства, которое максимально упрощает деятельность трансплантологов на Украине. Захарова также указала на причастность к этому кровавому бизнесу окружения Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Верховная рада приняла закон, по которому операции по трансплантации органов освобождены от уплаты НДС. И уже тогда секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил о том, что Европейский теневой рынок человеческих органов активизировался за счёт поступлений с Украины.

После начала СВО этот бизнес расцвел с новой силой, отмечали в начале февраля 2023 года сотрудники Комитета НР ДНР по уголовному и административному законодательству.