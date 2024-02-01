Москва, 1 февраля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Решение об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ зависит от позиции Вашингтона, а не от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

AP/ТАСС Валерий Залужный

«Это зависит от американцев, а не от Зеленского», — сказал Азаров.

По его словам, очевидно, что Залужный мешает Зеленскому. Главком ВСУ обходит лидера киевского режима в рейтингах популярности, и это Зеленского раздражает. Но решение принимает не он, а американцы.

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