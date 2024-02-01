Москва, 1 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Доля импортной соли на российском рынке по итогам 2023 года выросла с 31,1% до 33,6%, сообщила пресс-служба ассоциации «Руспродсоюз».

Bulkin Sergey/Global Look Press

По её данным, в настоящее время соль в Россию поставляют такие страны как Казахстан, Турция, Белоруссия, Азербайджан и Иран. При этом основными поставщиками по разным видам соли являются Белоруссия и Казахстан. Рост импорта «Роспродсоюз» связал со сложностями с подачей вагонов для отгрузки отечественной продукции и политикой ритейла.

«Срок доставки порожних вагонов с момента заадресовки на заводы вырос с трёх-пяти суток до 15-17 суток, что в некоторые периоды 2023 года вызывало снижение объёмов отгрузки готовой продукции почти в два раза», — рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов, слова которого приводит ТАСС.

Вторым фактором, влияющим на рост импорта, как сообщает ассоциация, являются предпочтения торговых сетей, которые ставят на полки зарубежную соль, либо продукцию компаний-перефасовщиков импортной соли, вместо соли российских добывающих предприятий.

«Однако мощностей отечественных производителей соли достаточно как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для наращивания экспорта в дружественные страны», — отметили в «Роспродсоюзе», призвав торговых операторов обращать внимание на российскую продукцию.

В связи с этим ассоциация готовит предложения по квотированию отечественной соли в ритейле.

Как передавало ИА Регнум, в декабре президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что построение экономики предложения позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. Он отметил, что жители России в последние месяцы столкнулись с ценовыми скачками, и подчеркнул, что на внутреннем рынке нужно обеспечить достаточное предложение товаров.

Во время большой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря Путин объяснил рост цен на куриное яйцо сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением правительства не «открыть» вовремя импорт.

Также он подчеркнул, что продовольственная безопасность России обеспечена полностью: по основным видам продуктов питания ситуация стабильная. Сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития.