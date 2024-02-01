Лондон, 1 февраля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Ожидания в Евросоюзе относительно поставок боеприпасов киевскому режиму основаны на неполных данных, так как некоторые страны их не предоставили. Об этом 1 февраля сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Philipp Schulze/Global Look Press

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что страны — члены ЕС к марту 2024 года поставят Киеву чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов.

По информации газеты, данные, которыми руководствуется Еврокомиссия, были собраны после того, как Германия оказала давление на Европейскую службу внешних связей, посчитав, что некоторые страны ЕС недостаточно вкладывают в содействие Украине.

«Дипломаты подтвердили, что был проведён опрос, но некоторые страны-члены не предоставили данные», — говорится в сообщении.

Дипломаты считают, что Германия поднимет этот вопрос в ходе саммита ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Боррель по итогам неформального заседания в Брюсселе заявил, что с начала специальной военной операции страны Евросоюза передали киевскому режиму оружия на €28 млрд. В 2024 году страны ЕС планируют поставить Киеву оружие на €21 млрд, добавил он.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не оставит без ответа неуклонное наращивание поставок вооружений киевскому режиму.