Москва, 1 февраля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Главный тренер ФК «Ростов» и сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что поехал бы работать в чемпионат Испании даже за меньшие деньги, чем он получает в ростовском клубе, если бы ему предложили.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Валерий Карпин

«Естественно, поехал бы. В моём случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо и я типа в порядке», — рассказал Карпин Sport24.

Как сообщало ИА Регнум, главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал тренера за то, что тот назвал дебилами разрешивших матч между ЦСКА и «Ростовом» в сильный снегопад. Из‑за снега в первом тайме даже временно приостанавливали игру для очистки поля.