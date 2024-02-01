Москва, 1 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Основатель Baring Vostok американский предприниматель Майкл Калви полностью признал свою вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» и раскаялся в содеянном, его условный срок был сокращён, сообщили 1 февраля во Втором кассационном суде.

РБК/ТАСС Майкл Калви

Защита Калви ранее подала кассационную жалобу на судебные решения по его делу.

«Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учётом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств, полного признания вины, раскаяния в содеянном смягчила Калви наказание в виде лишения свободы на два месяца — до четырёх лет четырёх месяцев условно», — цитирует «Интерфакс» заявление суда.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти с половиной годам условно за растрату 2,5 млрд рублей. Условные сроки получили и его подельники. Штраф назначен не был, а с имущества и счетов Калви был снят арест, поскольку он возместил ущерб банку «Восточный». Назначение условного срока суд объяснил смягчающими обстоятельствами и «данными о его личности».

В отношении Калви был установлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не мог покидать без уведомления специализированного государственного органа своё постоянное место жительства. В марте 2023 года Калви покинул Россию. В июне 2023 года Московский городской суд смягчил его приговор до четырёх лет шести месяцев условно.