Вашингтон, 1 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу об изменении штата регистрации компании на Техас. Об этом американский миллиардер, основатель компании Илон Маск сообщил в соцсети X.

Jimin Kim/Global Look Press

Ранее в своём микроблоге Маск провёл опрос о том, стоит ли переносить регистрацию Tesla в штат Техас, где находится штаб-квартира компании. В поддержку этого решения высказались 87,1% участников опроса.

«Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас», — написал Маск.

Телеканал CNBC накануне сообщил о том, что суд американского штата Делавэр отказал Маску в выплате вознаграждения в размере $56 млрд, одобренного компанией Tesla в 2018 году. Выплата была самой крупной в истории компании и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет выплат включал 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность бизнесмена в случае увеличения рыночной капитализации компании на $50 млрд и достижения ею целевого уровня доходов.

Газета The New York Times сообщала, что «разгневанный» этим решением Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маск заявил, что первый человек, которому вживили имплант компании Neuralink, чувствует себя хорошо.