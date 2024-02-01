Вена, 1 февраля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетила Киев для того, чтобы дать оценку конфликту между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Такое мнение высказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью телеканалу «Россия-24».

Kirill Chubotin/Global Look Press Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Киеве

По его мнению, Нуланд прилетела в Киев, чтобы выяснить, чем конфликт Зеленского и Залужного может закончиться.

«Будут оценивать ситуацию американцы, к чему всё это ведет, будут вестись беседы, я думаю, с Залужным, с президентом Зеленским и так далее. Будут даваться рекомендации», — сказал Гаврилов.

При этом дипломат добавил, что у заместителя госсекретаря не было цели достичь примирения главы киевского режима с главкомом ВСУ, так как «всё зашло слишком далеко».

Как передавало ИА Регнум, Нуланд прибыла в Киев 31 января.

В украинской столице Нуланд встречалась с руководством киевского режима и главами министерств. Позже в ходе пресс-конференции американская чиновница заявила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий.

Вместе с тем она добавила, что США продолжат помощь Киеву инвестициями, вооружением для «восстановления оборонной промышленности».

31 января американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский уволит Залужного в начале февраля.

Один из высокопоставленных военачальников ВСУ также сообщил, что в качестве возможных преемников рассматривается командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. При этом в украинских СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост.

По данным The Washington Post, противоречия между Зеленским и Залужным 29 января возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января заявила, что ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ со своего поста говорит о том, что киевский режим находится в агонии.