Москва, 1 февраля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Более 20 директоров музеев и музейных работников из разных районов Арктики рассказали о лучших практиках и поделились своими мнениями о развитии музейного дела на Севере. Дискуссия на тему «Арктические музеи. Сохранение исторического наследия, проблемы и перспективы развития» состоялась на площадке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) 30 января.

Vk.com/Музей Арктики и Антарктики Экспозиция музея Арктики и Антарктики

Координатор экспертного совета ПОРА, доцент ИОН РАНХиГС и модератор мероприятия Александр Воротников подчеркнул важность взаимодействия музеев с властью и бизнесом. По его словам, благодаря выстроенным отношениям с властью, у музеев появляется возможность привлекать гранты и средства национальных проектов. «У многих арктических музеев такой опыт уже есть, однако на современном этапе необходимо его актуализировать», — добавил он.

Кроме того, Александр Воротников подчеркнул важность взаимоотношений музеев с бизнесом. «Отношения с бизнесом выстроены не у всех музеев, руководители большинства их них не имеют представления о государственно-частном партнерстве, хотя такой опыт в России есть (Калужская область). При проходящей сейчас ESC-трансформации компаний они активно будут взаимодействовать с музеями на территории своего присутствия», — считает представитель ПОРА.

Директор ФГБУК «Российский этнографический музей», координатор Секции арктических музеев Союза музеев России Юлия Купина напомнила, что арктические музеи расположены не только в циркумполярной зоне: богатые коллекции экспонатов есть в Санкт-Петербурге, Уфе и других городах. «Более того, страны, далёкие от Арктики и не обладающие такими коллекциями, крайне заинтересованы в том, чтобы знакомиться с арктическими музеями, взаимодействовать по различным проектам. Арктика определяется не только географически», — констатировала участница дискуссии.

Музей в Заполярье — больше, чем музей, уверены эксперты. «Запросы горожан могут меняться с течением времени. Если раньше были популярны дома культуры, библиотеки, то сейчас это уже какие-то более современные пространства типа коворкингов, офисы, где люди могут проводить время, общаться, обмениваться идеями, работать. Поэтому очень важно использовать принцип активности под запросы населения», — считает Виктория Богинская, управляющий партнер проектно-консалтингового центра «ЯРУС», член Экспертного совета по созданию стандартов арктических регионов, разработчик мастер-плана Анадыря.

«Учреждения культуры в регионах должны стать центрами притяжения», — уверена эксперт Института геокультурного развития Республики Саха Сардана Брызгалова, которая выступает за концепцию «геокультурного туризма». Она привела в качестве примера Верхоянский районный краеведческий музей «Полюс холода», куда туристы едут не просто осмотреть экспонаты, а за тем, чтобы побывать в одной из самых холодных точек планеты.

«Музеи должны стать полноценной частью и геоэкономики, и геополитики. Функционал, который в них заложен, не полностью используется. А на федеральном уровне нужно реализовывать взаимодействие с фундаментальной наукой», — полагает заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.