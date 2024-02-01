Токио, 1 февраля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Японии в аэропорту города Осаки два самолёта с пассажирами на борту столкнулись на взлётной полосе. Об этом 1 февраля сообщило агентство Kyodo.

Markus Mainka/Global Look Press

Инцидент произошёл около 10:10 по местному времени (04:10 мск). Два самолёта компании All Nippon Airways столкнулись во время маневрирования.

Отмечается, что в обоих воздушных судах находились пассажиры и члены экипажа, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас расследуются причины случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января пассажирский самолёт авиакомпании Japan Airlines загорелся во время посадки в токийском аэропорту. Японские СМИ сообщили, что это могло произойти из-за столкновения авиалайнера с самолётом береговой охраны.

Позднее в этот же день стало известно, что всех пассажиров и членов экипажа загоревшегося при посадке лайнера удалось эвакуировать. Всего на борту находились порядка 400 человек.

Телеканал NHK 2 января сообщил, что при столкновении с авиалайнером Japan Airlines в токийском аэропорту погибли пять членов экипажа транспортного самолёта береговой охраны. Пилота самолёта береговой охраны удалось спасти из горящего воздушного судна, после чего его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.