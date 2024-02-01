Москва, 1 февраля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты уже поставляли Украине высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB с дальностью полета до 150 км, Вооружённые силы России располагают средствами борьбы с ними. Об этом 1 февраля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Так он прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что снаряды GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

«Вот Нуланд приехала [в Киев] и гордо объявила, что они поставляют [снаряды GLSDB]. Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Россия нашла средства противоборства с этой системой, «этим нас особо не удивишь».

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен написал, что российские высокоточные планирующие бомбы УФАБ-500Б и УПАБ-1500 оказались более эффективными, нежели поставляемые Украине США боеприпасы JDAM и GLSDB такого же типа. Российская система ПВО быстро стала сбивать американские «умные» бомбы, в то время как ВСУ не могли противостоять российским высокоточным бомбам. Украинская ПВО не может наносить удары и по российской военной авиации, поскольку она просто не заходит в зону их действия, отметил автор.