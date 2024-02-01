Москва, 1 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В Москве совершил суицид «народный целитель», лечивший Германа Стерлигова. Тело 40-летнего Виктора Тайпана обнаружили возле его дома на Площади Победы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Герман Стерлигов и Виктор Тайпан

28 января прохожие заметили мужчину лежащего около подъезда многоэтажки на западе Москвы. Он не подавал признаков жизни, очевидцы вызвали на место скорую и полицию. Прибывший наряд полиции установил, что погибшим является Виктор Тайпан. Его супруга рассказала оперативникам, что муж делился суицидальными мыслями, но не думала, что он решится покончить с собой.

«Во дворе возле подъезда лежал 40-летнйи мужчина в крови. На лестничной площадке подъезда между 11 и 12 этажами были найдены личные вещи погибшего. Предсмертной записки не обнаружено», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, между этажами также нашли костыли и бутылки от спиртного. Дело в том, что последние недели Виктор передвигался на костылях, потому что отморозил ноги на улице. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства гибели народного целителя.

Виктор Тайпан занимался частной практикой в области народной медицины. Виктор брался за различные случаи от заболеваний опорно-двигательной системы до онкозаболеваний и параличей. В некоторых случаях целитель обещал «избавление от болезни» при помощи авторской методики за 2-3 часа. Такая услуга стоила клиентам 25 000 рублей. Одним из его многочисленных клиентов был предприниматель Герман Стерлигов — известный сторонник народной медицины и натурального хозяйства. В 2020 году Стерлигов рассказал, что сильно заболел, у него полностью отнялись ноги и частично руки. Около двух недель он испытывал сильнейшие боли. А потом в его жизни появился Виктор и первым же сеансом якобы снял болевой синдром.

«Я очень благодарен, что господь через Виктора снял мне боли. Не смотря на то, что Виктор пока, к сожалению, еретик, но и через еретиков Господь посылает исцеление. Потом в течение 3 недель он проводил со мной очень много остеопрактик и мне стало лучше. Он принял огромное участие в моём исцелении», — говорит Герман Стерлигов в отзыве.

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