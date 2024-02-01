В Москве покончил с собой народный целитель, лечивший Германа Стерлигова
Москва, 1 февраля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В Москве совершил суицид «народный целитель», лечивший Германа Стерлигова. Тело 40-летнего Виктора Тайпана обнаружили возле его дома на Площади Победы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
28 января прохожие заметили мужчину лежащего около подъезда многоэтажки на западе Москвы. Он не подавал признаков жизни, очевидцы вызвали на место скорую и полицию. Прибывший наряд полиции установил, что погибшим является Виктор Тайпан. Его супруга рассказала оперативникам, что муж делился суицидальными мыслями, но не думала, что он решится покончить с собой.
«Во дворе возле подъезда лежал 40-летнйи мужчина в крови. На лестничной площадке подъезда между 11 и 12 этажами были найдены личные вещи погибшего. Предсмертной записки не обнаружено», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, между этажами также нашли костыли и бутылки от спиртного. Дело в том, что последние недели Виктор передвигался на костылях, потому что отморозил ноги на улице. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства гибели народного целителя.
Виктор Тайпан занимался частной практикой в области народной медицины. Виктор брался за различные случаи от заболеваний опорно-двигательной системы до онкозаболеваний и параличей. В некоторых случаях целитель обещал «избавление от болезни» при помощи авторской методики за 2-3 часа. Такая услуга стоила клиентам 25 000 рублей. Одним из его многочисленных клиентов был предприниматель Герман Стерлигов — известный сторонник народной медицины и натурального хозяйства. В 2020 году Стерлигов рассказал, что сильно заболел, у него полностью отнялись ноги и частично руки. Около двух недель он испытывал сильнейшие боли. А потом в его жизни появился Виктор и первым же сеансом якобы снял болевой синдром.
«Я очень благодарен, что господь через Виктора снял мне боли. Не смотря на то, что Виктор пока, к сожалению, еретик, но и через еретиков Господь посылает исцеление. Потом в течение 3 недель он проводил со мной очень много остеопрактик и мне стало лучше. Он принял огромное участие в моём исцелении», — говорит Герман Стерлигов в отзыве.
Ранее ИА Регнум сообщил, что в Москве покончила с собой дочь директора Ассоциации производителей пива и члена Экспертного Совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка Вячеслава Мамонтова.