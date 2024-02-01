Екатеринбург, 1 февраля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Тело 20-летнего военнослужащего Дмитрия Коменеко, пропавшего в Екатеринбурге после драки, нашли в реке Исеть. Об этом сообщает 1 февраля портал E1.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на 27 января между Дмитрием и его другом произошёл конфликт. Молодые люди подрались возле входа в бар на улице 8 Марта, после чего Дмитрий пропал. Он был без верхней одежды и с разбитой головой, телефона и документов при нём не было.

«Утром 1 февраля Дмитрия обнаружили во время поисков в реке. Тело достали в районе Дендропарка», — говорится в сообщении.

Погибшего опознали близкие, сообщил источник издания в силовых структурах. На месте происшествия работают правоохранители, туда выехал криминалист. Причину смерти военного установит экспертиза. Официальных комментариев от Следственного комитета пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Московской области нашли обгоревшие останки пропавшего 50-летнего рэпера Сергея Булавинцева, выступавшего под псевдонимом Sir-J. Родственники опознали тело по кольцу и цепочке.

Булавинцев перестал выходить на связь 30 декабря. В тот день в загородном доме рэпера в дачном посёлке Расторгуево в Видном произошёл пожар.