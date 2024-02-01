Москва, 1 февраля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Российские агентства по подбору персонала отметили рост спроса отечественных компаний на работников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум

Издание отмечает, что такой интерес к работникам без знания русского языка вызван нехваткой рабочих рук и сокращением числа трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

«Ситуация с нехваткой работников в производственном секторе усугубилась, он и так с трудом конкурировал за кадры с ретейлом и е-коммерцией», — пояснила директор рекрутинговой компании Ventra Industrial Ольга Тонких.

При этом такие работники вряд ли будут «стоить» работодателю дешевле, чем россияне и мигранты из стран СНГ, говорится в материале. Оформление необходимых для работы документов более хлопотно и может занять около полугода, пояснили эксперты изданию. Но компании видят выгоду в привлечении сотрудников из Индии, Пакистана и КНДР в их «плотной привязке» к пригласившему работодателю. В статье отмечается, что им готовы предложить неквалифицированную работу.

«Речь идет о рабочих без квалификации: упаковщиках, сборщиках тары, операторах производственных линий», — уточнила Ольга Тонких.

По данным Министерства внутренних дел (МВД) России, за первые шесть месяцев 2023 года в Россию с целью «работа» въехало 3,5 млн человек, а за аналогичные период 2022-го — 5,8 млн. Таким образом количество трудовых мигрантов сократилось на 40%, подытожили в силовом ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность жителей страны. Он отметил резкий всплеск преступлений, совершённых трудовыми мигрантами из стран СНГ, многие из которых работали в России нелегально и имели проблемы с законом.

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