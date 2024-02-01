Москва, 1 февраля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Бортмеханик Сергей Житенев, который погиб в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, написал жене перед своим последним вылетом. Об этом сообщил телеканал RT.

Кадр из видео

«Такая работа», — написал Житенев супруге перед вылетом. Это было его последнее сообщение.

Также известно, что до этого муж и жена в переписке обменивались информацией о полёте.

У бортмеханика остался шестимесячный ребёнок. Его супруга рассказала, что ранее мужчина служил в Сирии и спас там людей из горящего самолёта. В авиации он был с 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Глава государства назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально. Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин.