Лондон, 1 февраля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Российской фигуристке Камиле Валиевой рассказали о положительной допинг-пробе во время короткой программы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине 6 февраля, пишет британская газета The Times.

Александр Вильф/РИА Новости Камила Валиева

«Лишь 6 февраля 2022 года Валиеву уведомили о положительном результате допинг-теста, а к тому времени программа фигурного катания в Пекине уже шла полным ходом», — сказано в публикации.

Отмечается, что Валиева в этом время должна была принять участие в командном турнире, в котором сборная РФ позже одержала победу.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение РФ золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.

Как указал директор СВР, спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. Да и слишком большое число стран Глобального юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции.

Вместе с тем в Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война.

Днём ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации.

Путин тогда подчеркнул, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без России крупные соревнования становятся ущербными.

В свою очередь президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бахзаявил, что нужно уважать решение CAS по делу Валиевой.

По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, дисквалификация Валиевой является вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.