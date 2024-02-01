Махачкала, 1 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января. Нападавший, по данным следствия, несколько раз выстрелил в 21-летнего спортсмена.

Кадр из видео Магомедрасул Мутаев

Убийца напал на Мутаева возле его дома на улице Гапцахской, его запечатлели камеры видеонаблюдения. Сообщение о выстрелах поступило в дежурную часть полиции в 22:30 по местному времени. В МВД по Дагестану заявили, что личность подозреваемого установлена.

Подробности убийства

Злоумышленник, вооружённый огнестрельным оружием, произвёл в Мутаева не менее семи выстрелов, после чего скрылся на автомобиле. Раненый спортсмен остался лежать на земле, сообщили в Следственном комитете. Он скончался по дороге в больницу.

Убийца, предположительно, поджидал Мутаева в подъезде дома. Он выбежал навстречу спортсмену, который возвращался с тренировки, и открыл огонь. С места преступления нападавший уехал на автомобиле Lada серого цвета, сообщает РЕН ТВ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864081" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Подозреваемый установлен

По подозрению в убийстве Мутаева МВД республики разыскивает 18-летнего уроженца села Коркмаскала Надырхана Кадирханова, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. В Махачкале объявлен план «Перехват».

Вероятно, молодой человек расправился со спортсменом из мести. Известно, что у них давно был конфликт, который обострился накануне, сообщает KP.RU.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст.222 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского главка Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Мутаев был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова

Магомедрасул Мутаевт тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

В лиге AMC Fight Nights произошедшее назвали ужасной трагедией и выразили соболезнования семье погибшего. Мутаев, отметили в пресс-службе лиги, был перспективным атлетом.

«За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении лиги.