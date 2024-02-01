Москва, 1 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Российский концерн «Алмаз-Антей» впервые представит за рубежом модернизированную установку «Комар», предназначенную для борьбы с морскими дронами. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе корпорации.

Петр Ковалев/ТАСС

«Впервые за рубежом «Алмаз-Антей» представит модернизированную версию турельной установки «Комар» (3М47-03Э), которая является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что помимо ракет 9М342 типа «Игла-С» в состав установки были введены ракеты 9М120 1 типа «Атака».

Турельная установка отличается малой массой и может быть размещена на кораблях и катерах водоизмещением от 50 тонн. Обновленная версия установки оснащена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях, добавили в концерне.

Как передавал ИА Регнум, 10 октября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции предприятия в Ульяновске заявил, что продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.

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