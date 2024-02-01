Сеул, 1 февраля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нужно уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Kenichiro Ogane/Global Look Press Томас Бах

«Мы приняли к сведению решение CAS. Все имеют право на критику решения суда и собственное мнение, но мы должны полностью уважать это решение», — сказал Бах журналистам на пресс-конференции на юношеских Олимпийских играх в Южной Корее.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Международный союз конькобежцев (ISU) 29 января заявил, что приветствует решение CAS, а уже на следующее утро сообщил, что Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а сборную России — командного олимпийского золота, выигранного в 2022 году в Пекине.

Дисквалификация Валиевой и лишение России золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале. 29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон возлагает на WADA и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.

В Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что заявила дисквалификация Валиевой является вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.