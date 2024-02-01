Ереван, 1 февраля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании вражды и ненависти жителю Еревану, ранее осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом проинформировала пресс-служба СК Армении.

Кадр из видео

«Жителю Еревана предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды)», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее правоохранительные органы Армении задержали Самвела Шириняна, осквернившего памятник. По данным некоторых местных СМИ, Шириняна задержали на КПП Баграташен при попытке покинуть страну.

Перед этим в Сети появилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки и цветы, топчет ногами ленту-триколор. Цветы были возложены 26 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Армении на сегодняшний день живут шесть блокадников.

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После осквернения памятника глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего. По информации местных жителей, злоумышленник и ранее был замечен в разжигании русофобии, отметили в СК.

Вместе с тем посольство РФ в Ереване призвало наказать осквернивших памятник. В посольстве выразили возмущение циничной провокацией у памятника и заявили, что подобные действия трудно расценивать иначе как открытое надругательство над памятью жертв блокады и героев, отстоявших город.

Дипломаты напомнили, что в рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян, из которых 4 тысячи были добровольцами, а десять из них удостоены звания Героя Советского Союза.