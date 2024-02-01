Москва, 1 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Власти намерены обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов с помощью данных геолокации. Об этом пишут 1 февраля «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Алексей Зотов/ТАСС

В документе говорится, что банк может прекратить операции со счётом клиента, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если тот не предоставил запрашиваемые сведения.

Пока никаких решений по инициативе не принято, сообщили изданию в Минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС).

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин пояснил, что банки должны будут регулярно отслеживать, в какой стране находится клиент, если предложенные меры утвердят. Сейчас банки обязаны запросить наличие статуса налогового резидента при заключении договора с клиентом.

«Затем, если банк выявит признаки, что человек, возможно, живёт за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС», — сказал Емелин.

Эксперт добавил, что подтверждение резидентства потребует от финансовых организаций доработки информационных систем и технологических алгоритмов совершения операций.

Как сообщало ИА Регнум, часть турецких банков стала закрывать счета российских компаний, а также ужесточать требования для физлиц. Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению правительства страны, якобы сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.