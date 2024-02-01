Москва, 1 февраля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Отказ Международного суда Организации Объединённых Наций (ООН) признать Россию «государством-агрессором» вызвал истерику у киевских властей, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», — сказал Рогов «РИА Новости».

Теперь киевский режим может предпринять попытки отомстить судьям, которые приняли такое неудобное для них решение, считает Владимир Рогов.

«Не исключено, что киевский режим начнёт работу по дискредитации судей», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум 31 января, Международный суд ООН отклонил практически все претензии Украины к России по конвенции о расовой дискриминации. Председатель суда Джоан Донохью добавила, что нарушением посчитали только особенности преподавания школьной программы на украинском языке в Крымской республике после присоединения к России.

Теперь Россия ждёт от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений и гарантий неповторения подобного, заявила заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.