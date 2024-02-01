Мелитополь, 1 февраля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении ВСУ является политической игрой на фоне сообщений о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом 1 февраля заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Diego Herrera/Global Look Press

«Я думаю, что данное заявление со стороны Буданова больше является политической игрой», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, Буданов стремится напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения.

«Вполне возможно, что кампания по замене Залужного продолжается, и поэтому Буданов стремится напомнить о себе, и поэтому делает резонансное заявление», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Буданов заявил, что Вооружённые силы Украины планируют наступление на российские укрепрайоны весной.

Слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. При этом в украинских СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост.

16 января президент России Владимир Путин заявил, что летнее контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он добавил, что сейчас инициатива на фронте находится в руках ВС РФ. При продолжении такого сценария украинская государственность может получить невосполнимый удар.