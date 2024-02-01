Москва, 1 февраля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Богатейшие российские бизнесмены увеличили свои состояния на $7,953 млрд с начала года. Такие данные приводит в «Индексе миллиардеров» 1 февраля агентство Bloomberg.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В основе расчётов Bloomberg Billionaires Index лежат, в частности, стоимости акций компаний. Анализ дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка свидетельствует, что основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал за январь $2,14 млрд, чем увеличил своё состояние до $23 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на $1,35 млрд, до $25,3 млрд. Состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова увеличилось $25,5 млрд, за месяц он заработал $838 млн.

Самые богатые из российских предпринимателей, следует из рейтинга, это президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин ($31,7 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($27,4 млрд) и Вагит Алекперов ($25,5 млрд).

Всего в индексе представлены 26 предпринимателей из России с совокупным состоянием в размере $507,14 млрд. Наибольшие убытки за указанный период понёс акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко ($13,9 млрд), он потерял $248 млн.

«Индекс миллиардеров» Bloomberg публикует с марта 2012 года, включая в список сведения о состоянии 500 самых богатых людей в мире.

Как сообщало ИА Регнум, за период с начала января по начало декабря 2023 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось, по данным Bloomberg, на $38,575 млрд.