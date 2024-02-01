Махачкала, 1 февраля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. По меньшей мере семь выстрелов сделал неизвестный, убивший в Махачкале бойца смешанных единоборств (ММА) Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба следственного управления СКР по Дагестану.

Кадр из видео Магомедрасул Мутаев

По данным следствия, вечером 31 января злоумышленник, вооружённый огнестрельным оружием, напал на 21-летнего Мутаева возле дома на улице Гапцахской. Он произвёл «не менее семи выстрелов».

«От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст.222 УК РФ). Личность нападавшего устанавливается.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского главка Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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Как сообщало ИА Регнум, убийство Мутаева, воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова, попало на камеры. На кадрах видно, как из машины выходит неизвестный мужчина и несколько раз стреляет в спортсмена. Затем нападавший скрылся с места преступления, боец остался лежать на земле.