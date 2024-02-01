Москва, 1 февраля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведёт расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена .RU, который произошёл 30 января. Об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2024.

Matthias Balk/Global Look Press

«Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно «опубличим» результаты технического разбора этой ситуации», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января от пользователей стали поступать обращения о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU, не открывались приложения и сайты. По сведениям профильных изданий, вероятно, произошла поломка DNSSEC — набора расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных.

В координационном центре доменов .RU/.РФ заявили о работе над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет.

Интернет-магазин Ozon полностью функционирует — получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ) вновь возможно без проблем. Ситуация с доменной зоной .RU, которая наблюдалась 30 января, восстановилась. Сайт и приложение Ozon были недоступны, в IT-системе Wildberries никаких сбоев не было.