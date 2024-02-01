Москва, 1 февраля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Страны Запада активно задействуют экстремистские и террористические группировки в своих попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве ОДКБ и СНГ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

Он отметил, что западные страны активно внедряют методы использования бандформирований в том числе в Центральной Азии. Некоторые из этих банд «получили прописку» на юге и юго-западе Афганистана.

«Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации как по всему периметру границ стран — членов ОДКБ, а в более широком контексте — и СНГ, так и внутри», — сказал Васильев «РИА Новости».

Он отметил, что самая напряжённая обстановка сложилась на участке границы между Афганистаном и Таджикистаном.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о высоком риске проникновения в страны СНГ экстремистов и террористов из стран Ближнего Востока. Он отметил, что спецслужбы Британии и США ищут наёмников для участия в боевых действиях на стороне Киева и делают упор на подготовку этнических батальонов из стран СНГ. Некоторые из них Запад рассматривает в качестве резерва для проведения диверсий на территории России и других стран Содружества.