Москва, 1 февраля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» стала обладателем высшей награды национальной премии в области предпринимательской деятельности «Лидеры ответственного бизнеса». Она одержала победу в трех из пяти номинаций и по общим итогам названа лауреатом I степени авторитетного конкурса.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» признана лучшей спортивно-образовательная программа «ФосАгро» «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия «ФосАгро» в рамках ДРОЗДа действуют 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 7,6 тысячи детей. В прошлом году проект отметил своё 20-летие, за эти годы школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников.

Социальная программа «ФосАгро» «Наши любимые города», в рамках которой компания всесторонне поддерживает развитие регионов своего присутствия, набрала наибольшее количество баллов в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий». В рамках проекта «ФосАгро» развивает и благоустраивает городскую среду, поддерживает медицину, направляя значительные средства на обновление оборудования и закупку медикаментов в местных больницах, ремонтирует и оснащает современными мультимедийными средствами подшефные школы и колледжи, строит и реконструирует спортивные объекты.

В номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» победу одержал образовательный проект «ФосАгро-Школы». Шесть тысяч учеников шести школ, расположенных в городах присутствия компании, по углублённой программе изучают математику, информатику, физику и химию. С 2015 по 2023 год почти 90% выпускников «ФосАгро-школ» успешно поступили в вузы.

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников поблагодарил оргкомитет премии за оказанную компании честь. «С момента создания «ФосАгро» в 2001 году забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия была фундаментом, на котором стремительно росли производственные показатели, создавались новые и модернизировались действующие мощности, внедрялись инновации, последовательно увеличивались налоговые отчисления в бюджеты всех уровней», — подчеркнул он. По словам Рыбникова, за 10 лет компания в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов. В 2022–2023 годах эта сумма превысила 25 млрд рублей. «Эта комплексная работа обязательно будет продолжена», — пообещал генеральный директор «ФосАгро».

Ежегодная национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина в 2023 году. Она призвана содействовать развитию ответственной деловой практики, признанию вклада компаний в общественное развитие. Лауреатов премии награждают за формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны. В стартовом раунде премии программы развития по пяти стратегическим направлениям представили 44 крупные отечественные компании.