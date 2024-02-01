Донецк, 1 февраля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в январе 2024 года было предотвращено более 200 террористических атак ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«В январе этого года, по данным УФСБ России по ДНР, предотвращено свыше 200 террористических атак ВФУ с использованием беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Пушилин уточнил, что системой противодействия БПЛА не допущено проникновение 966 дронов ВСУ, направлявшихся в сторону Донецка, Макеевки и Горловки.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 30 января средствами ПВО РФ была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 21 дрон был перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами.

Также 30 января в Минобороны проинформировали, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.