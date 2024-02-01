Вашингтон, 1 февраля, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного в начале февраля, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Валерий Залужный

«К концу недели ожидается президентский указ», — сообщили источники.

Один из высокопоставленных военачальников ВСУ также сообщил, что в качестве возможных преемников рассматривается командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Как сообщало ИА Регнум, слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. При этом в украинских СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост.

По данным The Washington Post, противоречия между Зеленским и Залужным 29 января возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января заявила, что ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного со своего поста говорит о том, что киевский режим находится в агонии.