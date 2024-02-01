Москва, 1 февраля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине, сообщил «РИА Новости» турецкий аналитик Энгин Озер.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

По его словам, прогресс, который был достигнут в ходе стамбульского процесса, может лечь в основу мирных переговоров.

«Для достижения соглашения о прекращении огня Турция может выступать в качестве посредника без прямых переговоров между сторонами», — сказал он.

Эксперт добавил, что в последние несколько дней Соединённые Штаты и Турция уже ведут обмен идеями по мирным переговорам в Анкаре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам о предстоящем визите президента России Путина в Турцию в феврале. Точную дату визита Ушаков не называл.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 января уточнил, что визит Путина в Турцию готовится, а о возможной дате переговоров на высшем уровне Кремль сообщит своевременно.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимного турецкого чиновника 31 января сообщило, что визита президента России Владимира Путина ожидают в Турции 12 февраля.