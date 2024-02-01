Москва, 1 февраля, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Госдума России 1 февраля рассмотрит обращение к Конгрессу США в связи с применением ВСУ зенитного ракетного комплекса Patriot при атаке на самолёт Ил-76 в Белгородской области. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале.

Владимир Смирнов/ТАСС

Он отметил, что транспортный самолёт Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит американским ЗРК, это доказала экспертиза. Таким образом, США помогли киевскому режиму совершить очередной теракт.

«Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», — написал Володин.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту. Погибли все, кто был в самолёте: пленные, которых везли на обмен, трое сопровождавших их офицеров и шесть членов экипажа.

Самолёт был сбит украинскими военными из американского комплекса Patriot. Это подтвердила экспертиза, заявил 31 января президент России Владимир Путин. Москва будет настаивать на международном расследовании, подчеркнул он.