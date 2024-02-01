Париж, 1 февраля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Идея использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки киевского режима безумна, заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Christian Charisius/Global Look Press

Политик раскритиковал предложение, изложенное в газете Le Monde. В статье говорится, что для «поддержки украинской демократии» следует привлечь сбережения простых французских граждан и создать «Фонд помощи Украине».

«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», — написал Филиппо.

Безумство этой идеи в том, отметил политик, что французы в таком случае финансировали бы лидера киевского режима Владимира Зеленского и «войну НАТО». О посягательствах на сбережения французов ради конфликта, который ведёт альянс, не может быть и речи, подчеркнул он.

Он потребовал прекратить военные действия и как можно скорее урегулировать конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее польский политолог Анджей Гиль заявил, что Зеленский ошибся, рассчитывая на помощь Германии после сокращения поддержки от США. По его словам, Германия в военном отношении — карлик, кроме того, у страны множество своих проблем.

Западные СМИ стали чаще заявлять об усталости США и ЕС от конфликта на Украине. Телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с представителями Киева возможные последствия мирных переговоров с Москвой. При этом речь идёт и о том, от чего Украине придётся отказаться.