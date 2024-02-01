Киев, 1 февраля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Международный суд ООН отклонил практически все претензии по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Это говорит о слишком надуманных обвинениях Киева в адрес российской стороны, заявил бывший народный депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин.

ИА REGNUM Суд

«Это никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Зеленского на Западе. Они действительно есть, разочарование в нём огромное. Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчёт перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате», — сказал Волошин в беседе с «РИА Новости».

Он призвал рассматривать решение суда с юридической точки зрения, без политической подоплёки. Позиция инстанции говорит о наличии у судей авторитета и самоуважения, отметил экс-депутат, поскольку было принято единственно верное решение при всей нарочитой надуманности выдвинутых Украиной претензий в адрес России.

Не требуется быть специалистом, чтобы понять, что ЛНР и ДНР не вели никакой деятельности, которую можно было бы считать террористической, добавил Волошин.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что РФ после решения Международного суда ООН по иску Украины от 2017 года ждёт извинений от всех обвинявших Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. При этом на суд оказывалось колоссальное политическое давление, однако его решение признаёт ложность заявлений Украины, её союзников и кураторов, а также проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации. Киев годами тиражировал клевету, кроме извинений, РФ ждёт гарантий неповторения подобного, подытожила Заболоцкая.

В 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с двумя исковыми заявлениями. В первом документе представители республики утверждали о якобы имевшем место нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями, а Россия поддерживала их финансово.

Во втором иске Украина ссылалась на нормы Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в Крыму якобы происходила систематическая и целенаправленная расовая дискриминация этнических украинцев и крымских татар.