Наступивший 708-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован 11 попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские территории беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолётного типа. 1 февраля российские средства ПВО были задействованы дважды — ночью и утром.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Так, около 06:30 четыре украинских дрона обнаружены и уничтожены над территориями Белгородской и два — над Воронежской областями, информирует Минобороны.

Ещё четыре беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области были сбиты в ночь на 1 февраля. Тогда же один БПЛА был уничтожен в небе над Курской областью, известило оборонное ведомство.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил в Telegram-канале, что система ПВО сработала в Яковлевском городском округе: сбиты две воздушные цели на подлете к городу Строитель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, проинформировал глава Белгородской области.

Тем временем на купянском направлении фронта артиллеристы Западной группировки российских войск уничтожили скопление пехоты ВСУ в блиндажах.

Демилитаризованная зона на Украине требует смещения от российских границ для обеспечения безопасности, заявил кандидат в президенты Владимир Путин 31 января на встрече с доверенными лицами. По его словам, эта демилитаризованная линия должна быть на таком удалении, чтобы украинские власти не смогли применить дальнобойное оружие для обстрела мирных городов.

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