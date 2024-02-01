Вашингтон, 1 февраля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Окружение из офиса главы киевского режима Владимира Зеленского выражает опасения из-за возможного политического противостояния с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Именно поэтому он всё ещё находится на посту главнокомандующего несмотря на упорные разговоры о его отставке. Такое заключение сделало издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По информации источников, Залужный пока не определился, стоит ли ему идти в политику.

«Я точно знаю, что Залужного собираются уволить и в администрации этого боятся», — рассказал источник.

Мнение коллеги поддержал ещё один чиновник из офиса Зеленского. Он сказал, что «положение генерала ненадёжно».

«Чем больше команда Залужного занимается политикой, тем решительнее офис президента Украины хочет от него избавиться», — сделало вывод издание.

Как сообщало ИА Регнум, один из советников главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «менеджером». При этом он искренне удивился, почему его потенциальное увольнение вызвало такое обсуждение в обществе и в украинских элитах.

Противоречия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным 29 января возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации.

Слухи об отставке главкома появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сказал, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. При этом в украинских СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост.