Киев, 1 февраля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом уволил с должности одного из «безопасников» Службы безопасности Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — говорится в документе.

Официально причины увольнения не называются, но по информации украинских СМИ, Зеленский пошёл на такой шаг в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами.

Роман Семенченко занимал должность чуть более года.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Фёдора Вениславского с занимаемой должности.

Кроме должности представителя в парламенте, Вениславский занимает пост члена комитета Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Вениславский за последнее время запомнился двумя резонансными заявлениями. Так, он осудил заявления нардепа от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также Вениславский заявил об идее рассылать повестки военнообязанным жителям Украины через электронную почту.

Ранее Зеленский без уточнения причин уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. В начале ноября власти сменили командующего силами специальных операций ВСУ.

29 января украинские политики и журналисты заявили о снятии с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. После появления слухов об увольнении генерала в Киеве началась паника. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров появившуюся информацию не подтвердил.