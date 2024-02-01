Киев, 1 февраля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Именно главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный допустил потерю десяти бригад вместе с вооружением, заявил в интервью журналисту Василию Апасову бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Все понимают, что контрнаступление ВСУ было роковой ошибкой, добавил он.

«Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением», — констатировал Мосийчук.

По убеждению экс-депутата, личная вина в провале украинских войск лежит на главкоме, так как приказы отдавал именно он.

Если генерал был против, а руководство Украины сопротивлялось, то понимающему человеческую катастрофу Залужному следовало бы выйти в публичное пространство, а не ждать обвинений из-за закона о мобилизации, заключил бывший парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Залужный на фоне потери ВСУ Марьинки в ДНР допустил, что через 2-3 месяца в Авдеевке, где продолжаются ожесточённые бои, может повториться сценарий Артёмовска.

Член Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова считает, что главком ВСУ не сожалеет о потере Марьинки, так как эта территория не является украинской. Всеми комментариями о боевых действиях на Донбассе в Киеве хотят лишь прикрыть желание стереть его с лица земли, добавила общественный деятель.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января в эфире местного телеканала «Прямой» признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Залужный с одной стороны опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что ВСУ не могут добиться успеха. Украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях, говорил он.