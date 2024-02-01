На Украине обвинили Залужного в катастрофических потерях ВСУ
Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ по вине главкома Залужного потеряли десять бригад
Киев, 1 февраля, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Именно главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный допустил потерю десяти бригад вместе с вооружением, заявил в интервью журналисту Василию Апасову бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
Все понимают, что контрнаступление ВСУ было роковой ошибкой, добавил он.
«Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением», — констатировал Мосийчук.
По убеждению экс-депутата, личная вина в провале украинских войск лежит на главкоме, так как приказы отдавал именно он.
Если генерал был против, а руководство Украины сопротивлялось, то понимающему человеческую катастрофу Залужному следовало бы выйти в публичное пространство, а не ждать обвинений из-за закона о мобилизации, заключил бывший парламентарий.
Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Залужный на фоне потери ВСУ Марьинки в ДНР допустил, что через 2-3 месяца в Авдеевке, где продолжаются ожесточённые бои, может повториться сценарий Артёмовска.
Член Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова считает, что главком ВСУ не сожалеет о потере Марьинки, так как эта территория не является украинской. Всеми комментариями о боевых действиях на Донбассе в Киеве хотят лишь прикрыть желание стереть его с лица земли, добавила общественный деятель.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января в эфире местного телеканала «Прямой» признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Залужный с одной стороны опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что ВСУ не могут добиться успеха. Украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях, говорил он.