Брюссель, 1 февраля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Европейская комиссия планирует 3 февраля неформальные встречи на высоком уровне для обсуждения новых санкций против России. Об этом со ссылкой на дипломатов в ЕС сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

ЕК начнёт обсуждение со странами — членами Европейского союза подробности 13-го пакета антироссийских санкций.

Эксперты предполагают, что в пакет войдут меры по борьбе с обходом уже принятых санкций. Его планируют принять до 24 февраля.

«Они станут последним шагом перед тем, как ЕК официально представит новый пакет мер против России для обсуждения и голосования в ЕС», — пояснило издание.

Как сообщало ИА Регнум, Берн присоединился к 12 пакету санкций Евросоюза против России. Заявление об этом опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии.

В очередной пакет рестрикций вошли запреты на импорт российских алмазов. Меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года.

Вместе с тем на Западе признали, что предыдущие санкционные пакеты не только не убили экономику России, но, напротив, навредили странам ЕС. Во Франции призвали срочно снять антироссийские санкции, чтобы восстановить её экономику. Рост цен на продукты питания там достиг почти 18% за полтора года.

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России наращивает мощности, несмотря на давление Запада, заявил исследователь Мартин Краг.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития.