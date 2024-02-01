На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Симферополь, 1 февраля, 2024, 04:43 — ИА Регнум. В ночь на 1 февраля на Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Уточняется, что движение перекрыто временно. О причинах принятых мер не сообщается.
Людей, которые находятся на самом мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА Регнум, 31 января ВСУ выпустили 20 управляемых авиаракет по Крымскому полуострову. Все они были уничтожены силами ПВО.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с 29 на 30 января 21 украинский беспилотник.
У западного побережья Крыма во время украинского авиаудара по полуострову курсировал самолёт, принадлежащий ВМС США. Американский самолёт кружил 21 января примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной.