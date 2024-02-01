Москва, 1 февраля, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые за два года высказала мнение о том, что происходит с её ученицей. В частности, о решении Спортивного арбитражного суда, который дисквалифицировал спортсменку на четыре года.

Этери Тутберидзе [kremlin

Тутберидзе пояснила, что хотела, чтобы историю «досконально расследовали» и не осталось бы никаких вопросов.

«Даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны», — написала тренер в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она добавила, что все её ученики за 20 с лишним лет для участия в различных турнирах сдали много допинг-тестов. При этом ни разу не было положительного случая.

«Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может. История Камилы — это наша боль», — подчеркнула Этери Тутберидзе, добавив, что так и не стало ясно, как мог попасть в организм чемпионки запрещённый препарат.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение чемпионки о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

Российская сторона настаивала на невиновности Валиевой и случайном попадании препарата в организм.

В заявлении Олимпийского комитета России (ОКР) дисквалификацию Камилы Валиевой назвали объявлением войны.