Киев, 1 февраля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Один из советников главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «менеджером». При этом он искренне удивился, почему его потенциальное увольнение вызвало такое обсуждение в обществе и в украинских элитах. Об этом сообщило издание «Новины. Live».

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По мнению Подоляка, Зеленский может ставить задачи тем или иным подчиненным, оценивать, назначать и увольнять. Он считает, что эти функции — «вертикаль президента», а Залужный — «менеджер президента».

«Я не совсем понимал, а в чём здесь проблема? Это ведь не политический процесс или политическая конкуренция на уровне армии, генералитета и политики», — удивился советник главы офиса Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, противоречия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным 29 января возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации, написал The Washington Post со ссылкой на источники.

Залужный настаивал на необходимости мобилизовать порядка 500 тыс. человек, но Зеленский счёл это непрактичным из-за нехватки формы и вооружения.

Кроме того, Зеленский во время встречи с Залужным признал усталость украинцев от конфликта, а смена главкома ВСУ якобы позволила бы исправить ситуацию.

Слухи об отставке главкома появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сказал, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. При этом в украинских СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост.

После появления слухов об увольнении Валерия Залужного в Киеве началась паника. Британский политолог Марк Галеотти заявил, что его источник — европейский дипломат — в ужасе и недоумении прислал сообщение о возможных военных перестановках.