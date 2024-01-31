Махачкала, 1 февраля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Возле дома в Махачкале убили бойца смешанных единоборств (ММА), ученика Абдулманапа Нурмагомедова Магомедрасула Мутаева. Убийство спортсмена запечатлели видеокамеры.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

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На кадрах видно, как из машины выходит неизвестный мужчина и несколько раз производит выстрелы в спортсмена. Затем нападавший скрылся с места преступления. Пострадавший остался лежать на земле.

В соцсетях появились публикации, что убитый был воспитанником отца Хабиба Нурмагомедова.

Сообщение о выстрелах возле дома по улице Гапцахской в Махачкале поступило в 22:30 по местному времени в дежурную часть полиции. В МВД по Дагестану уточнили, что личность подозреваемого установлена, предпринимаются меры для задержания.

На месте происшествия работают следователи.

В российской организации AMC Fight Nights, проводящей бои по смешанным единоборствам, назвали произошедшее ужасной трагедией.

«С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева», — говорится в некрологе.

По данным источника РЕН ТВ, убийце удалось скрыться на автомобиле Lada серого цвета. Мутаев скончался по дороге в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года в дагестанском городе Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу Видади Марданова. Руководитель лиги NFC был убит возле своего дома ранним утром. Преступники скрылись. Полиция объявила в розыск двоих подозреваемых мужчин.

В Баку вечером 14 марта 2022 года был убит 38-летний чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов. Спортсмена застрелили в магазине в Бинагадинском районе. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого 22-летнего мужчину.