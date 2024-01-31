Петропавловск-Камчатский, 1 февраля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Жителя Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в подготовке теракта, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

В ведомстве уточнили, что житель краевого центра подозревается в подготовке теракта на центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском.

Во время обысков в арендованном гараже у злоумышленника обнаружили и изъяли тротиловые шашки, пиротехнику, поражающие элементы, ёмкости с горючей жидкостью, провода и внесенную в федеральный перечень экстремистских материалов книгу с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Подозреваемого заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года жителя Вологодской области приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта в зданиях правоохранительных органов в Вологде. Осуществить задуманное он намеревался в сентябре 2022 года. Готовя теракт, злоумышленник осмотрел два участковых пункта полиции, а также прилегающие к ним территории, выясняя, где расположены камеры видеонаблюдения и определяя пути подхода. Мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Задержанный в Рязани мужчина дал признательные показания об атаке четырьмя начинёнными взрывчаткой беспилотниками на военный аэродром Дягилево. По его словам, 21 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР минобороны Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил квадрокоптеры, а затем использовал их для нападения на аэродром.