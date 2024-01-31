Одесса, Украина, 1 февраля, 2024, 01:51 — ИА Регнум. В Одессе в возрасте 82 лет умер советский и украинский актёр театра и кино, народный артист Украины Анатолий Дриженко. О скоропостижной смерти коллеги 31 января сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре.

kino-teatr.ru Анатолий Дриженко

Причина ухода из жизни актёра не уточняется.

«Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый, Анатолий Николаевич был душой коллектива», — написали в некрологе артисты театра.

Анатолий Дриженко более известен по театральным ролям, снимался в 13 проектах. По большей части — в эпизодах.

Дриженко был занят в фильмах: «Посылка для Светланы», «Хлеб моего детства», «Год активного солнца», в сериале «Золотой теленок», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», «Ликвидация», «Пляж», «Два в одном» и других.

В 39 лет был удостоен звания Заслуженного артиста Украины, а в 52 года стал Народным артистом Украины.