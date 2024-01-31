Москва, 1 февраля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Госдума в ходе заседании 31 января приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Законом предусматривается внесение изменений в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

На основании документа суд за указанные преступления может конфисковать имущество, деньги и ценности, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Подчёркивается, что это касается именно того имущества или денег, которые были получены преступным путём и использовались для финансирования незаконной деятельности. Кроме того, закон позволяет лишать преступников почётных званий.

Инициативу поддержали 395 парламентариев.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января группа депутатов во главе с председателем Госдумы внесла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ на рассмотрение. В первом чтении документ был принят 24 января. В пояснительной записке к закону говорилось, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности РФ, предлагается дополнить УК РФ механизмом, который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества.

Ранее комиссия правительства РФ одобрила проект о конфискации имущества за фейки об армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.