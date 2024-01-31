Вашингтон, 1 февраля, 2024, 01:14 — ИА Регнум. От России последует жёсткий ответ на намерения США разместить ракетные вооружения на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector бывший американский разведчик Скотт Риттер.

U. S. Army Скотт Риттер

Соединённые Штаты нарушили международные договоренности, разместив в Румынии и Польше системы Aegis, приводя доводы, что установка предназначена лишь для противоракетной обороны, отметил эксперт.

«Русские тогда сказали: «Этого не произойдёт на Украине. Мы не позволим сделать её частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и ещё раз нет», — напомнил он.

По словам Риттера, для поражения наземных целей Aegis можно переоборудовать в ударные системы.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия ответит на неуклонное наращивание поставок киевскому режиму вооружений. Евросоюз с 2014 года делал всё для эскалации украинского конфликта, напомнил дипломат. Европейские лидеры считали необходимым оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Теперь, по словам главы российской делегации, ЕС призывает работать над достижением «победы во что бы то ни стало».

В США 27 января заявили, что силы противовоздушной обороны ВСУ боятся применения российской ракеты системы Х-22, так как ни разу не смогли её сбить. Западная военная помощь Киеву в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale не может противостоять угрозам со стороны РФ, признали журналисты YouTube-канала Military TV.

В Польше в 2021 году началась установка вооружения системы ПРО США Aegis. На базе в Редзиково ранее были протестированы и введены в эксплуатацию радар SPY-1D и система управления огнём.