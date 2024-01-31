СМИ: в Лондоне задержали бывшего губернатора Севастополя Овсянникова
The Times сообщила о задержании в Лондоне экс-губернатор Севастополя Овсянников
Киев, 1 февраля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Севастополя, экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова задержала британская полиция, сообщило 31 января украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на газету The Times.
«Назначенный россиянами бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times», — указали в издании.
По информации источника, Овсянникова арестовали в его лондонском доме ещё 22 января по обвинению в «нарушении санкций и отмывании денег».
Украинские журналисты опубликовали скриншот статьи британской газеты от 31 января, но этот материал на сайте издания отсутствует.
Как сообщало ИА Регнум, с 2016 по 2019 год Овсянников занимал пост губернатор Севастополя. До апреля 2020 года политик работал в Минпромторге РФ. Под санкции Евросоюза он попал в ноябре 2017 года. Отмечалось, что Овсянников «работал на дальнейшую интеграцию «незаконно присоединенного» Крымского полуострова в РФ, и таким образом ответственен за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
В феврале 2023 года ЕС исключил Овсянникова из санкционных списков после решения суда ЕС. Причины снятия с него ограничений не уточнялись.