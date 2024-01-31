Киев, 1 февраля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Севастополя, экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова задержала британская полиция, сообщило 31 января украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на газету The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Овсянников

«Назначенный россиянами бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times», — указали в издании.

По информации источника, Овсянникова арестовали в его лондонском доме ещё 22 января по обвинению в «нарушении санкций и отмывании денег».

Украинские журналисты опубликовали скриншот статьи британской газеты от 31 января, но этот материал на сайте издания отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, с 2016 по 2019 год Овсянников занимал пост губернатор Севастополя. До апреля 2020 года политик работал в Минпромторге РФ. Под санкции Евросоюза он попал в ноябре 2017 года. Отмечалось, что Овсянников «работал на дальнейшую интеграцию «незаконно присоединенного» Крымского полуострова в РФ, и таким образом ответственен за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В феврале 2023 года ЕС исключил Овсянникова из санкционных списков после решения суда ЕС. Причины снятия с него ограничений не уточнялись.